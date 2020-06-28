В Тверской области общественные наблюдатели утверждают, что голосование проходит без нарушений
По информации областного правительства, за ходом голосования в регионе следят около 6000 общественных наблюдателей. Их корпус сформирован Общественной палатой Тверской области.
- В наши обязанности входит следить за порядком в нашей УИК, не допускать каких-либо нарушений. Голосование проходит в полном соответствии с принятыми мерами безопасности, - передает слова общественного наблюдателя в Конаково Юлии Останиной региональная пресс-служба.
Тренер Детско-юношеской спортивной школы, многодетная мама в ЗАТО Озерный Инна Гонцова сообщила, что пошла в общественные наблюдатели, так как уверена в исключительной важности голосования по правкам в Конституцию:
- Нарушения не должны помешать этому процессу.
В Старице общественный наблюдатель Валентина Скачкова заверила, что на её участке № 837 все проходит организовано и четко:
- Процесс голосования проходит спокойно и без инцидентов.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования. на всех них приняты строгие меры санитарной безопасности.
Юлия Останина. Фото: ПТО
Инна Гонцова. Фото: ПТО
Валентина Скачкова. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»