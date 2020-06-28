2020-06-28T19:47:22+03:00
Политика

В Тверской области общественные наблюдатели утверждают, что голосование проходит без нарушений

В регионе, как и во всей стране идет четвертый день процесса волеизъявления по поправкам в Конституцию
Алексей АНДРЕЕВ
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Главный день голосования назначен на 1 июля. Фото: ЦИК РФГлавный день голосования назначен на 1 июля. Фото: ЦИК РФ
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По информации областного правительства, за ходом голосования в регионе следят около 6000 общественных наблюдателей. Их корпус сформирован Общественной палатой Тверской области.

- В наши обязанности входит следить за порядком в нашей УИК, не допускать каких-либо нарушений. Голосование проходит в полном соответствии с принятыми мерами безопасности, - передает слова общественного наблюдателя в Конаково Юлии Останиной региональная пресс-служба.

Тренер Детско-юношеской спортивной школы, многодетная мама в ЗАТО Озерный Инна Гонцова сообщила, что пошла в общественные наблюдатели, так как уверена в исключительной важности голосования по правкам в Конституцию:

- Нарушения не должны помешать этому процессу.

В Старице общественный наблюдатель Валентина Скачкова заверила, что на её участке № 837 все проходит организовано и четко:

- Процесс голосования проходит спокойно и без инцидентов.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования. на всех них приняты строгие меры санитарной безопасности.

Юлия Останина. Фото: ПТО

Юлия Останина. Фото: ПТО

Инна Гонцова. Фото: ПТО

Инна Гонцова. Фото: ПТО

Валентина Скачкова. Фото: ПТО

Валентина Скачкова. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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