В Тверской области голосовать во дворах и на дачах можно до девяти часов вечера
В нашем регионе, как и во всей стране идет четвертый день голосования по поправкам к Конституции. Своеобразной особенностью этого процесса волеизъявления является возможность проголосовать прямо во дворе дома или на возле своей дачи. Тут тебе и члены избиркома за столом на травке, и бюллетени, и, конечно, ящики для голосования.
В тверском регионе организовано немало подобных импровизированных площадок для голосования под открытым небом.
В отличие от избирательных участках в помещениях, которые открыты с 8:00 до 20:00, голосование на свежем воздухе - во дворах домов, в дачных кооперативах - может проводиться до 21.00.
Членов УИК не останавливают никакие расстояния и трудности проезда в нашем регионе. С переносными ящиками для голосования они выезжают в самые отдаленные и глухие места Верхневолжья, чтоб дать людям и там проголосовать по Конституции.
А тем, кто не может по какой-то уважительной причине выбраться из дома и проголосовать может сделать это прям дома. Члены УИК обязательно придут. Но надо подать заявку в избирком до 1 июля.
По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.
Во дворах организованы участки так, чтобы людям было удобно. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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