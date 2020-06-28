2020-06-28T12:25:32+03:00
Общество

Из командировки на Северный Кавказ вернулись тверские полицейские

А другая группа сотрудников правоохранительных органов из Верхневолжья напротив направилась в этот горный регион
Алексей АНДРЕЕВ
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Один отряд встретил, а другой проводил начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Петр Пырх. Фото: УМВД по Тверской областиОдин отряд встретил, а другой проводил начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Петр Пырх. Фото: УМВД по Тверской области
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В столице Верхневолжья поздно вечером в субботу встретили сводный отряд УМВД России по Тверской области. Полицейские с ноября 2019 года нёсли службу на Северном Кавказе. И вот вернулись.

Как сообщили в областном УМВД, в состав группы отряда входили участковые уполномоченные, следователи, дознаватели, инспекторы дорожно-патрульной службы, ППС, МРЭО, кинологи, эксперты-криминалисты, оперативные сотрудники.

В Твери возвратившихся из командировки сотрудников встретил начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Петр Пырх. Он сказал, что все восемь месяцев на Северном Кавказе они достойно выполняли поставленные задачи по обеспечению охраны общественного порядка. Судя по всему, командировка прошла без эксцессов.

За достигнутые успехи лучшие сотрудники отмечены заслуженными наградами, почётными грамотами Губернатора Тверской области, почётными грамотами и благодарственными письмами регионального УМВД. Отдельные слова благодарности начальник УМВД адресовал членам семей, которые поддерживали бойцов всё это время.

А накануне на Северный Кавказ отправилась другая группа сотрудников органов внутренних дел из нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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