В Тверской области за сутки от коронавируса выздоровели четыре человека

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:46:53+03:00

Всего в регионе сейчас COVID-19 у 1132 граждан

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По данным оперштаба региона за последние сутки в Верхневолжье зафиксировано 53 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в нашей области заразилось 3524 гражданина.

На данный момент 2324 заболевших излечились от инфекции. Это еще плюс 4 человека за последние сутки.

При этом еще один гражданин скончался. На 28 июня по данным оперштаба в регионе от коронавируса умерло 68 человек.

1132 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

За весь период на коронавирус в регионе проведено 112803 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 705.

ИСТОЧНИК KP.RU