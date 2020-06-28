В Тверской области за сутки от коронавируса выздоровели четыре человека
По данным оперштаба региона за последние сутки в Верхневолжье зафиксировано 53 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в нашей области заразилось 3524 гражданина.
На данный момент 2324 заболевших излечились от инфекции. Это еще плюс 4 человека за последние сутки.
При этом еще один гражданин скончался. На 28 июня по данным оперштаба в регионе от коронавируса умерло 68 человек.
1132 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
За весь период на коронавирус в регионе проведено 112803 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 705.
ИСТОЧНИК KP.RU
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