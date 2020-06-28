В Тверской области сняли видео, как куница нападает на лошадку
Один из новичков центра реабилитации животных в Зубцовском районе куница Ника уже вполне освоилась и полна сил. Недавно даже напала на лошадь... Не настоящую, конечно.
- Теперь наступило время игр, и хулиганств. Ника как и все малыши в постоянном движении, а мы утроили внимание за ней, ведь совершенно непредсказуемо куда она может залезть в следующий момент, - поделились основатели центра биологи Мурашевы в паблике "Роомашки"
Мурашевы выложили забавное видео, где Ника, словно какой-то кот, играет с плюшевой лошадкой - треплет и кусает её.
Алексей Мурашов в комментариях признался, что куницу вряд ли можно будет вернуть в дикую природу:
- У нее травма тазобедренного сустава, полученная при падении с дерева. Пока не начала ходить не заметили, а теперь бегает практически на трех ногах, так что в природе ей будет жить проблематично....
Центр реабилитации животных в Тверской области. Ника загрызает лошадь.
ИСТОЧНИК KP.RU