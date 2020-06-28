2020-06-28T10:56:52+03:00
Дом. Семья

В Тверской области сняли видео, как куница нападает на лошадку

Дело было в реабилитационном центре для животных
Алексей АНДРЕЕВ
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Это куница Ника. Фото: из группы центра "Ромашка" в vk.comЭто куница Ника. Фото: из группы центра "Ромашка" в vk.com
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Один из новичков центра реабилитации животных в Зубцовском районе куница Ника уже вполне освоилась и полна сил. Недавно даже напала на лошадь... Не настоящую, конечно.

- Теперь наступило время игр, и хулиганств. Ника как и все малыши в постоянном движении, а мы утроили внимание за ней, ведь совершенно непредсказуемо куда она может залезть в следующий момент, - поделились основатели центра биологи Мурашевы в паблике "Роомашки"

Мурашевы выложили забавное видео, где Ника, словно какой-то кот, играет с плюшевой лошадкой - треплет и кусает её.

Алексей Мурашов в комментариях признался, что куницу вряд ли можно будет вернуть в дикую природу:

- У нее травма тазобедренного сустава, полученная при падении с дерева. Пока не начала ходить не заметили, а теперь бегает практически на трех ногах, так что в природе ей будет жить проблематично....

Центр реабилитации животных в Тверской области. Ника загрызает лошадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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