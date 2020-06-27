2020-06-27T18:17:07+03:00
Общество

В отдельных районах Тверской области может разразиться гроза

Об этом предупреждает МЧС
Алексей АНДРЕЕВ
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МЧС напоминает гражданам о том, что в грозу и шквальный ветер необходимо не забывать о собственной безопасности.МЧС напоминает гражданам о том, что в грозу и шквальный ветер необходимо не забывать о собственной безопасности.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что в отдельных районах Верхневолжья в ближайшее время и до конца дня ожидается гроза с сильным ветром до 15 м/с.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона, что при грозе и ветре следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, не подходить к оборванным проводам линий электропередач.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам Службы спасения: 101 и 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99

ИСТОЧНИК KP.RU

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