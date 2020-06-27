В отдельных районах Тверской области может разразиться гроза
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что в отдельных районах Верхневолжья в ближайшее время и до конца дня ожидается гроза с сильным ветром до 15 м/с.
Спасатели напоминают жителям и гостям региона, что при грозе и ветре следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, не подходить к оборванным проводам линий электропередач.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам Службы спасения: 101 и 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99
ИСТОЧНИК KP.RU