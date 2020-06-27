В Твери до 30 августа перекрыли улицу в Центральном районе
Там запрещено автомобильное движение
О причине перекрытия улицы не сообщается. Фото: google.ru/maps
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Администрация Твери выпустило распоряжение о том, что в городе временно прекращено автомобильное движение и запрещена парковка по улице Рыбацкой: на участке от от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка.
Распоряжение подписал заместитель главы администрации Твери Денис Черных.
По какой причине администрация Твери ввела временный запрет на движение по улице Рыбацкой, в постановлении не сказано.
Перекрытие улицы будет действовать с 00:00 (полуночи) 27 июня до 23:00 30 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU