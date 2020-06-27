В Твери до 30 августа перекрыли улицу в Центральном районе

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:54:41+03:00

О причине перекрытия улицы не сообщается. Фото: google.ru/maps

Изменить размер текста: A A

Администрация Твери выпустило распоряжение о том, что в городе временно прекращено автомобильное движение и запрещена парковка по улице Рыбацкой: на участке от от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка.

Распоряжение подписал заместитель главы администрации Твери Денис Черных.

По какой причине администрация Твери ввела временный запрет на движение по улице Рыбацкой, в постановлении не сказано.

Перекрытие улицы будет действовать с 00:00 (полуночи) 27 июня до 23:00 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU