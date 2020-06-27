Тверской баскетболист отметил совершеннолетие и проголосовал по поправкам в Конституции

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:47:17+03:00

Представители БК "Тверь" сделали фото на память после голосования. Фото: предоставлено ПТО

Вместе с ним на избирательный участок пришли и другие представители БК "Тверь"

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Несколько игроков, директор и менеджер баскетбольного клуба «Тверь» приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сделали они это на избирательном участке, организованном в средней школе №14.

Как отметил директор БК «Тверь» Максим Дмитриев, в определении судьбы нашего государства важен каждый «игрок».

Нападающий клуба Родион Лисицин голосовал впервые - ему только что исполнилось 18 лет.

- Приятно, что мое совершеннолетние совпало с таким историческим событием, и я получил возможность внести свой вклад в определение судьбы Основного закона нашего государства, — сказал долговязый молодой спортсмен.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Все 1155 участков в Тверской области открыты с 8:00 до 20:00.

Для профилактики коронавируса в них обеспечиваются требования санитарной безопасности. Участникам выдаются средства защиты, а помещения дважды в день дезинфицируются при помощи сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU