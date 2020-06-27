2020-06-27T11:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области еще 141 человек излечились от коронавируса

Новых случаев заражения за сутки - 52
Александр ЖМУЛИН
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На излечении от коронавируса по данным на 27 июня находятся 1084 человек.На излечении от коронавируса по данным на 27 июня находятся 1084 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперштаба региона за последние сутки в Верхневолжье зафиксировано 52 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в нашей области заразилось 3471 граждан. На данный момент 2320 заболевших излечились от инфекции. Это еще плюс 141 человек за последние сутки.

При этом еще трое скончались. На 27 июня по данным оперштаба в регионе от коронавируса умерло 67 человек.

1084 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

В регионе увеличены объемы тестирования. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 112053, в том числе за последние сутки - 1654.

ИСТОЧНИК KP.RU

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