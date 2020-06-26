2020-06-27T00:07:35+03:00
Звезды

На онлайн-концерт "Русская музыка" оркестра имени Василия Андреева приглашают в Твери

Ирина ТАРАСОВА
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Трансляция концерта пройдет 27 июняТрансляция концерта пройдет 27 июняФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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27 июня в 12.00 жителей Твери приглашают посмотреть трансляцию концерта "Русская музыка" в исполнении муниципального оркестра русских народных инструментов Василия Андреева. Концерт был записан 4 декабря 2012 года.

- Русская музыка — достижения музыкальной культуры русского народа; результат многовекового исторического процесса формирования и развития своеобразных традиций. Это понятие объединяет русский музыкальный фольклор, русскую академическую музыку, русскую духовную музыку русский романс. И все это воздействует на наши эмоции и саму нашу жизнь, - рассказывают организаторы.

И приглашают присоединиться к просмотру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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