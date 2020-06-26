15 ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно получили квартиры в Тверской области

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:35:39+03:00

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В Конаковском районе торжэественно вручили ключи и документы на квартиры 15 женщинам - ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщило областное правительство.

С таким подарком ветеранов поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона направил им приветственный адрес.

- Забота о ветеранах Великой Отечественной войны – это всенародная задача. Отрадно, что вместе с государством, активное участие в этой работе принимают меценаты, - говорится в нем.

Добавим, что в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на территории Верхневолжья жилищные условия улучшили 4834 ветерана.

Свыше 16 млн рублей было направлено на предоставление компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также членам их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU