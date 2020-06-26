2020-06-26T18:10:17+03:00
Общество

В Тверской области работает приемная председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина

Жалобы от граждан принимаются ежедневно
Ольга ТРОФИМОВА
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Жалобы от граждан принимаются ежедневно Фото: СУ СК РФ по Тверской областиЖалобы от граждан принимаются ежедневно Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В целях совершенствования деятельности Следственного комитета Российской Федерации по обеспечению закрепленного Конституцией Российской Федерации права граждан на обращение в государственные органы с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав и свобод в следственном управлении СК РФ по Тверской области организована работа приемной председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Приемная расположена в Твери на улице Вагжанова, 15 и работает ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 18.00, в пятницу с 9:00 до 17:00.

Жалобы, поступившие в приемную, в течение семи дней направляются в Управление по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Следственного комитета, о чем заявитель получает уведомление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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