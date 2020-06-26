В детских и юношеских спортивных школах Тверской области возобновили тренировки

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:48:20+03:00

Также разрешено посещение площадок на открытом воздухе

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В детских и юношеских спортивных школах и секциях Тверской области, в том числе платных группах и организациях дополнительного образования, возобновили тренировки. Это стало возможным после снятия ограничений на посещение физкультурно-оздоровительных комплексов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Также разрешено проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.

Возобновлены тренировочные занятия для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов региона на спортплощадках, в спортивных залах и сооружениях.

С 24 июня, при условии соблюдения санитарных мер, открыты бассейны и спорткомплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU