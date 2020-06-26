В Ботаническом саду Твери зацвела редкая орхидея "Башмачок королевы"

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:15:01+03:00

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В Ботаническом саду Твери зацвела одна из самых красивых и роскошных орхидей умеренного климата - Башмачок королевы (Cypripedium reginae). Крупные, розово-белые цветки с трогательным нежным железистым опушением цветут на стеблях метровой высоты.

- Цветения Башмачка королевы мы всегда ждем в Саду с особым удовольствием. Ведь родина этой прекрасной орхидеи - Северная Америка, более того, Cypripedium reginae является цветком-символом штата Миннесота. А наш Сад и Ландшафтный Арборетум университета Миннесоты связывает 20-летняя дружба и партнерство, - рассказывают работники сада.

Башмачок королевы редко можно встретить у коллекционеров и в ботанических садах.

А вот в Твери она есть. Увидеть орхидею и другие растения можно при посещении сада ежедневно с 9:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU