Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по проверке автобусов
Проверено 72 автобуса междугороднего сообщения
В Тверской области проходят проверки пассажирских автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по сплошным проверкам автобусам. На минувшей неделе, в период с 19 по 25 июня, они прошли в семи муниципалитетах региона.
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. При проверке 72 автобусов выявлено девять нарушений.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU