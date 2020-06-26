2020-06-26T16:16:01+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по проверке автобусов

Проверено 72 автобуса междугороднего сообщения
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проходят проверки пассажирских автобусовВ Тверской области проходят проверки пассажирских автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по сплошным проверкам автобусам. На минувшей неделе, в период с 19 по 25 июня, они прошли в семи муниципалитетах региона.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. При проверке 72 автобусов выявлено девять нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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