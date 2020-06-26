Дважды герой: В Тверской области наградили школьника Сашу Недоступова, спасшего тонувших детей
14-летний учащийся Великооктябрьской школы Фировского района Тверской области Саша Недоступов должен запомнить начало этого лета. За одну июньскую неделю, когда в регионе наступила сильная жара, он дважды спас жизнь детей, которые могли утонуть.
Поступки юного спасателя не остались незамеченными. На днях Сашу наградил начальник пожарной части № 56 Тверского управления МЧС Владимир Кудряшов. Саша, высокий спортивный парень с яркими голубыми глазами, заметно смущался, но был счастлив. Юноше вручили почетную грамоту и скромный подарок - карманный фонарик и наушники.
Первого ребенка - мальчика четырех лет - Саша вытащил из воды реки Цна 10 июня. Как потом рассказывала мама юноши, Саша не раздумывая бросился на выручку малышу, увидев, как того сбило с ног течением и уносит в реку. Чтобы помочь мальчику, школьнику пришлось даже нырять.
Второго ребенка Саша спас уже через несколько дней - 17 июня - на этой же реке при весьма схожих обстоятельствах. Опять сильное течение и мгновенная реакция фировского школьника...
ИСТОЧНИК KP.RU