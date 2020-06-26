Дважды герой: В Тверской области наградили школьника Сашу Недоступова, спасшего тонувших детей

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:06:24+03:00

Юноша вытащил двух малышей из воды в июне

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14-летний учащийся Великооктябрьской школы Фировского района Тверской области Саша Недоступов должен запомнить начало этого лета. За одну июньскую неделю, когда в регионе наступила сильная жара, он дважды спас жизнь детей, которые могли утонуть.

Поступки юного спасателя не остались незамеченными. На днях Сашу наградил начальник пожарной части № 56 Тверского управления МЧС Владимир Кудряшов. Саша, высокий спортивный парень с яркими голубыми глазами, заметно смущался, но был счастлив. Юноше вручили почетную грамоту и скромный подарок - карманный фонарик и наушники.

Первого ребенка - мальчика четырех лет - Саша вытащил из воды реки Цна 10 июня. Как потом рассказывала мама юноши, Саша не раздумывая бросился на выручку малышу, увидев, как того сбило с ног течением и уносит в реку. Чтобы помочь мальчику, школьнику пришлось даже нырять.

Второго ребенка Саша спас уже через несколько дней - 17 июня - на этой же реке при весьма схожих обстоятельствах. Опять сильное течение и мгновенная реакция фировского школьника...

ИСТОЧНИК KP.RU