2020-06-26T15:56:30+03:00
Общество

В Тверской области изменится расписание пригородных поездов

На железнодорожных путях будут проводиться ремонтные работы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области меняется расписание электричекВ Тверской области меняется расписание электричекФото: Василий ХОДАРЕВ
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В июле на Ленинградском направлении будет скорректировано расписание электропоездов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги, электропоезд Москва-Конаково, отправлением в 9:31, не будет курсировать на участке Крюково-Конаково 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27, 29, 31 июля.

Электричка Тверь-Лихославль, отправлением в 10:53, отменена 2, 3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 июля. В эти же дни отменен электропоезд Лихославль-Тверь, отправлением в 11:55.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на станциях, на сайте МТ ППК и ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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