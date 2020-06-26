2020-06-26T15:11:56+03:00
Общество

На участок для голосования жительница Твери пришла с домашним питомцем

Тамара Карасева принесла с собой кошку Мармышку
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина пришла на участок для голосования с домашним питомцем - кошкой Мармышкой Фото: ПТОЖенщина пришла на участок для голосования с домашним питомцем - кошкой Мармышкой Фото: ПТО
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В Тверской области продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Многие горожане воспользовались возможностью проголосовать прямо во дворе своего дома. Среди них и жительница Твери Тамара Алексеевна Карасева. Женщина пришла на участок для голосования с домашним питомцем - кошкой Мармышкой.

Мармышку женщина подобрала на улице шесть лет назад и приютила.

- Очень важно воспитывать доброе отношение к животным у людей с детства. В основном законе страны закрепляется эта норма, – считает Тамара Алексеевна.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля. Участки работают с 8:00 утра до 20:00 вечера.

Голосовать можно на предприятиях, в дачных кооперативах, во дворах жилых домов. Также жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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