2020-06-26T14:47:48+03:00
Общество

В Бологовском районе Тверской области старую остановку превратили в арт-объект

Участие в "переделке" принимали дети и взрослые
Ольга ТРОФИМОВА
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Обычную остановку превратили в арт-объект Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"Обычную остановку превратили в арт-объект Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"
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В деревне Тимково Кафтинского сельского поселения Бологовского района Тверской области местные жители превратили неприглядную деревенскую остановку в настоящий арт-объект.

С инициативой такого преображения выступил местный библиотекарь Сергей. Дети и взрослые его поддержали.

Чинить остановку собралась целая команда креативных местных жителей. Из остановки вымели всю грязь, оштукатурили потрепанные поверхности, подлатали дыры и начали красить (с материалами помогла администрация и спонсоры).

Остановка была серой и неприглядной Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Остановка была серой и неприглядной Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Остановка была серой и неприглядной Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Остановка была серой и неприглядной Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Работа кипела целую неделю и, наконец, на серых стенах старой остановки появились удивительные истории и сказочные персонажи.

Креативили и взрослые, и дети Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Креативили и взрослые, и дети Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

- Мы конечно со временем и клумбу там устроим, и лавочку заменим на более стильную и современную, и течь в потолке замажем и даже вероятно плитку тротуарную уложим, но это будет уже другой проект, - пишут организаторы в соцсети.

Но усилиями местных жителей превратилась в арт-объект Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Но усилиями местных жителей превратилась в арт-объект Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Получилось ярко Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Получилось ярко Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

А пока, участники данного стрит-арта запустили в соцсети проект "Астановка".

- Ещё много локаций, проектов, нераскрашенных остановок и скучных серых стен, а мы умеем не только рисовать, - сообщают участники сообщества и предлагают присоединиться к проекту всем желающим.

Остановка в Тимково Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

Остановка в Тимково Фото: vk.com/"Точка Удивительных Событий"

ИСТОЧНИК KP.RU

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