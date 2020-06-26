2020-06-26T23:24:15+03:00
Звезды

Участники из Твери присоединятся к всероссийскому поэтическому онлайн-марафону, который продлится сутки

Рекорд хотят зафиксировать
Ирина ТАРАСОВА
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Впервые в России пройдет 24-часовой поэтический онлайн-марафон. Состоится он с 27 по 28 июня на площадке Библиотеки №76 им. М.Ю. Лермонтова.

Присоединятся к нему и участники из Твери. Уже известно, что это будут поэты: Ольга Семенова, Абракадабра и Александр Колесов.

- В рамках мероприятия будет зафиксирован всероссийский рекорд: более 100 поэтов в режиме реального времени по очереди зачитают свои стихотворения, - рассказывают о проекте организаторы события - творческое объединение поэтов и музыкантов «Made Inside» и поэтический проект «Здесь Будут Стихи» при поддержке проекта "Культурь!".

В течение суток в эфире YouTube-каналов «Made Inside» и в паблике "Культурь!" зрители смогут познакомиться с современными поэтами со всей России.

Телемосты пройдут из Санкт-Петербурга, Пятигорска, Екатеринбурга, Белгорода, Курска, Владивостока, Хабаровска, Севастополя, Самары, Вязьмы, Чебоксар и Казани.

Эфир будет транслироваться с 10:00 27 июня до 10:00 28 июня на YouTube-канале: Made Inside и в паблике "Культурь!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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