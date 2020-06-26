Для тверских предпринимателей снизили ставки по льготным кредитам
Теперь для бизнесменов региона доступны льготные кредиты по ставке 4,5% в Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.
Фонд снизил на 1% ставки на свои основные кредитные продукты по программам «Доверие», «Стандарт», «Приоритет» .
Подробнее о получении льготных кредитов можно узнать на сайте Фонда.
Только по программе «Доверие» уже выдано 16 займов на 6,5 млн рублей.
Губернатор Игорь Руденя считает: важно усиливать поддержку предпринимателей, обеспечить стабильную работу предприятий.
По инициативе губернатора в регионе поэтапно введено три пакета мер поддержки в экономике в период пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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