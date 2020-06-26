2020-06-26T13:05:02+03:00
Звезды

К Дню города музейно-выставочный центр запустил онлайн-конкурс рисунков о Твери

Участвуют все желающие
Ольга ТРОФИМОВА
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К Дню города музейно-выставочный центр запустил онлайн-конкурс рисунков о ТвериК Дню города музейно-выставочный центр запустил онлайн-конкурс рисунков о ТвериФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери Музейно-выставочный центр к Дню города, который отмечается 12 июля, запускает онлайн-конкурс "Тайны города".

Для участия желающие могут присылать рисунки с изображением любимого уголка областной столицы. Это может быть двор, сквер, фонтан, тихая улочка и т.д. Победителя определят по количеству лайков.

Работы могут быть выполненны в любой технике и любыми материалами: живопись, графика, коллаж и т.д. Фото своей работы до 15 июля (включительно) нужно разместить в открытый альбом группы Тверского городского музейно-выставочного центра во "ВКонтакте".

Голосование продлится с 16 июля до 18 июля (до 20:00:00) 2020 года.

19 июля работы победителей разместят в официальном сообществе выставочного центра в сети и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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