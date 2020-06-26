2020-06-26T23:48:14+03:00
Звезды

В Твери, благодаря проекту тверского ТЮЗа, стало больше театральных блогеров

Уникальный театральный проект завершен
Ирина ТАРАСОВА
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В Тверском театре юного зрителя успешно завершён уникальный театральный проект – «Школа театрального блогера», который проходил с 8 по 25 июня 2020 года в режиме онлайн.

В течение 18 часов занятий с куратором проекта, театроведом и театральным критиком Оксаной Кушляевой, 15 учеников получили навыки по разбору спектаклей и написанию рецензий. Было просмотрено 5 спектаклей – от классических произведений до документальных спектаклей, было написано несчётное количество страниц рецензий, качество и глубина которых росли день за днём, а куратор давала важные и нужные советы по всем вопросам, которые возникали у участников.

- Честно скажу, я не знала, чего ждать от Школы театрального блогера в формате онлайн-конференций и чего ждать от театральных блогеров Твери. И если онлайн-формат действительно ставит много преград в работе, то само знакомство и общение с Тверским театралами в итоге оказалось безгранично интересным, - отметила по итогам Оксана Кушляева.

Выпускники Школы, как и было отмечено ранее, будут награждены дипломами от председателя Союза театральных деятелей России, Народного артиста РСФСР Александра Калягина, а также им будет предоставлена годовая аккредитация, которая позволит бесплатно посещать спектакли Тверского театра юного зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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