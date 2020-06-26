На оживлённом проспекте в Твери девушка-водитель помогла пожилой женщине перейти дорогу

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:21:10+03:00

На оживлённом проспекте в Твери девушка-водитель помогла старушке перейти дорогу Фото: vk.com/"Тверь сейчас"/Роман Кружкин

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Инцидент произошел в самом центре Твери, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Тверского проспекта и улицы Новоторжской. Пожилая женщина переходила дорогу по "зебре", но не успела дойти до противоположной стороны и оказалась среди потока машин.

На помощь растерявшейся женщине пришла девушка-водитель спортивной иномарки. Она остановилась, вышла из машины и помогла пожилой женщине преодолеть оставшееся расстояние до тротуара.

Видео попало в группу "Тверь сейчас" в соцсети и сразу стало популярным.

Девушка помогла пенсионерке перейти дорогу на оживленном перекрестке в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU