На оживлённом проспекте в Твери девушка-водитель помогла пожилой женщине перейти дорогу
Инцидент произошел в самом центре Твери, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Тверского проспекта и улицы Новоторжской. Пожилая женщина переходила дорогу по "зебре", но не успела дойти до противоположной стороны и оказалась среди потока машин.
На помощь растерявшейся женщине пришла девушка-водитель спортивной иномарки. Она остановилась, вышла из машины и помогла пожилой женщине преодолеть оставшееся расстояние до тротуара.
Видео попало в группу "Тверь сейчас" в соцсети и сразу стало популярным.
Девушка помогла пенсионерке перейти дорогу на оживленном перекрестке в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU