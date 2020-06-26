В Заволжский район Твери забрёл оленёнок
Животное сняли на видео местные жители
Животное вышло на дорогу, огляделось и неспеша пошло дальше Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Ольга Михайлова (скрин видео)
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Жительница Заволжского района Твери сняла на видео, как по двору одного из домов разгуливал олененок. Животное вышло на дорогу, огляделось и неспеша пошло дальше.
Видео длилось около минуты, его разместили в сообществе "Тверь ВКонтакте" в соцсети. Во время всей записи над олененоком летала и громко кричала чайка.
- Чайка переживает, - отметила автор видео.
Кстати, олененка видели в Заволжье и ранее.
В Твери по улице бегал олененок .
ИСТОЧНИК KP.RU