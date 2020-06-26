В Заволжский район Твери забрёл оленёнок

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:40:46+03:00

Животное вышло на дорогу, огляделось и неспеша пошло дальше Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Ольга Михайлова (скрин видео)

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Жительница Заволжского района Твери сняла на видео, как по двору одного из домов разгуливал олененок. Животное вышло на дорогу, огляделось и неспеша пошло дальше.

Видео длилось около минуты, его разместили в сообществе "Тверь ВКонтакте" в соцсети. Во время всей записи над олененоком летала и громко кричала чайка.

- Чайка переживает, - отметила автор видео.

Кстати, олененка видели в Заволжье и ранее.

В Твери по улице бегал олененок .

ИСТОЧНИК KP.RU