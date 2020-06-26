2020-06-26T11:01:55+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области помогла сироте получить квартиру

Молодой человек после учебы нуждался в жилье
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуатура помогла сироте с жильем Фото: архив "КП"Прокуатура помогла сироте с жильем Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Сонковского района обратился 23-летний местный житель, обладающий статусом лица, оставшегося без попечения родителей.

Молодой человек закончил обучение в колледже и стоял на очереди на получение социального жилья.

Через суд прокуратура добилась от администрации предоставления жилого помещения для сироты. После заключения договора найма молодому человеку переданы ключи от благоустроенной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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