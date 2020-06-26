Прокуратура Тверской области помогла сироте получить квартиру

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:01:55+03:00

Молодой человек после учебы нуждался в жилье

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В прокуратуру Сонковского района обратился 23-летний местный житель, обладающий статусом лица, оставшегося без попечения родителей.

Молодой человек закончил обучение в колледже и стоял на очереди на получение социального жилья.

Через суд прокуратура добилась от администрации предоставления жилого помещения для сироты. После заключения договора найма молодому человеку переданы ключи от благоустроенной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU