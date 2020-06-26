26 Июнь 2020 2020-06-26T10:40:07+03:00

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26 июня в Твери почтят память поэта Андрея Дементьева. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области ушёл из жизни в 2018 году.

Сегодня, у "Дома поэзии Андрея Дементьева" в 11:30 утра состоится церемония возложения цветов и минута молчания. Затем пройдёт флешмоб "Читаем Андрея Дементьева", будут демонстрироваться фильмы и воспоминания о поэте.

В Москве в 12:30 в день памяти Андрея Дементьева на его могиле на Кунцевском кладбище откроют памятник работы его друга – народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Бронзовый памятник представляет собой стопку книг Андрея Дементьева.

ИСТОЧНИК KP.RU