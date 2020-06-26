Кому в Тверской области положена выплата в 12130 рублей, рассказали в Пенсионном фонде
Кому в Тверской области положена выплата в размере 12 130 рублей в месяц, объяснили специалисты регионального отделения Пенсионного фонда.
Согласно Постановлению Правительства РФ 30 мая 2020 г. № 797 ежемесячная выплата в размере 12 130 рублей положена гражданам (в том числе работникам государственных и негосударственных организаций), которые с апреля по июнь этого года взяли под опеку или на временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей (которые до этого жили в соцучреждениях).
Деньги полагаются на каждого человека, за которым ухаживали. Вопросы об этой выплате можно задать по телефону Единого регионального контакт-центра 8 (4822) 45-20-80.
Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, клиентскую службу ПФР или офис МФЦ. Дополнительных документов не потребуется. Главное - заявить о выплате до 1 октября 2020 года.
ВАЖНО
Данная мера поддержки не распространяется на неработающих граждан, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в размере 1200 или 10 000 рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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