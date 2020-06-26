В Тверской области стабилизируется эпидситуация по коронавирусу

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:57:16+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 55 человек. Всего зараженных на 26 июня - 3419. За весь период из больниц выписаны 2179 человека (+56 человек за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1176 пациентов (-1 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 64 человека (0 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1197 случаев, далее идут Кимры - 529 зараженных и Конаковский район - 301.

По стране зафиксировано 6800 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU