В Тверской области осуждённым торжественно вручили аттестаты
Осуждённые, отбывающие срок в колониях Тверской области, получили аттестаты.
Для тех, кто находясь в колонии продолжает учиться, идёт обычный учебный год в школах исправительных учреждений. В этом году, в условиях эпидемии коронавируса, педагоги и их ученики в колониях завершали учебный год дистанционно.
Сейчас осуждённые, успешно сдавшие выпускные экзамены, получили аттестаты. Их вручали в торжественной обстановке.
- Для осуждённых получение аттестата может стать новой ступенью в жизни, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Тверской области. - С получением образования перед ними открывается больше возможностей для дальнейшего получения профессии и трудоустройства после освобождения.
Сами осуждённые отмечают, что образование – это шанс стать другим человеком.
- Для меня аттестат – это шанс открыть в себе что-то новое, интересное, чтобы мама гордилась мной, - приводит пресс-служба УФСИН слова одного из осуждённых исправительной колонии №9.
ИСТОЧНИК KP.RU