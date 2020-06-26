2020-06-26T09:58:43+03:00
Общество

В Тверской области осуждённым торжественно вручили аттестаты

Учебный год для них заканчивался как и в обычных школах - дистанционно
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Для осуждённых получение аттестата может стать новой ступенью в жизни. Фото: УФСИН по Тверской области.Для осуждённых получение аттестата может стать новой ступенью в жизни. Фото: УФСИН по Тверской области.
Изменить размер текста:

Осуждённые, отбывающие срок в колониях Тверской области, получили аттестаты.

Для тех, кто находясь в колонии продолжает учиться, идёт обычный учебный год в школах исправительных учреждений. В этом году, в условиях эпидемии коронавируса, педагоги и их ученики в колониях завершали учебный год дистанционно.

Сейчас осуждённые, успешно сдавшие выпускные экзамены, получили аттестаты. Их вручали в торжественной обстановке.

- Для осуждённых получение аттестата может стать новой ступенью в жизни, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Тверской области. - С получением образования перед ними открывается больше возможностей для дальнейшего получения профессии и трудоустройства после освобождения.

Сами осуждённые отмечают, что образование – это шанс стать другим человеком.

- Для меня аттестат – это шанс открыть в себе что-то новое, интересное, чтобы мама гордилась мной, - приводит пресс-служба УФСИН слова одного из осуждённых исправительной колонии №9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для тверских предпринимателей снизили ставки по льготным кредитам
К Дню города музейно-выставочный центр запустил онлайн-конкурс рисунков о Твери
Жителям Тверской области синоптики обещают жаркую субботу
На оживлённом проспекте в Твери девушка-водитель помогла пожилой женщине перейти дорогу
В Заволжский район Твери забрёл оленёнок
В Тверской области тесты на коронавирус сдали 110 399 человек
Прокуратура Тверской области помогла сироте получить квартиру
В Тверской области стабилизируется эпидситуация по коронавирусу
В Твери почтят память поэта Андрея Дементьева
Кому в Тверской области положена выплата в 12130 рублей, рассказали в Пенсионном фонде
В Тверской области осуждённым торжественно вручили аттестаты
Тверские судебные приставы взыскали 13 миллионов рублей с нетрезвых водителей
В Тверской области сокращено время работы "горячей линии" по коронавирусу
В юбилейный год Ботанический сад Твери решил восстановить изображение Маленького Принца на воротах
В Твери в рамках месячника антинаркотической направленности стартовал проект «Дети поколения Z. Голос жизни»
Вокруг Ржевского мемориала Советскому солдату начали разбирать леса
25 июня - День памяти святой благоверной великой княгини Анны Кашинской
На участке трассы М-11 "Нева" изменился скоростной режим
Арбузами и черешней в Твери торговали с нарушениями
В Твери запустили новый автобусный маршрут №116
В Тверской области возможностью проголосовать на дому воспользовался участник Парада Победы 1945 года
Четыре трамвайных маршрута планируют запустить в Твери за четыре года
В курице с предприятия в Тверской области нашли листерии
В Тверской области отменили обязательную запись в МФЦ
В тверском отделении Пенсионного фонда рассказали, как не стоять в очередях