В Тверской области осуждённым торжественно вручили аттестаты

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:58:43+03:00

Для осуждённых получение аттестата может стать новой ступенью в жизни. Фото: УФСИН по Тверской области.

Учебный год для них заканчивался как и в обычных школах - дистанционно

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Осуждённые, отбывающие срок в колониях Тверской области, получили аттестаты.

Для тех, кто находясь в колонии продолжает учиться, идёт обычный учебный год в школах исправительных учреждений. В этом году, в условиях эпидемии коронавируса, педагоги и их ученики в колониях завершали учебный год дистанционно.

Сейчас осуждённые, успешно сдавшие выпускные экзамены, получили аттестаты. Их вручали в торжественной обстановке.

- Для осуждённых получение аттестата может стать новой ступенью в жизни, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Тверской области. - С получением образования перед ними открывается больше возможностей для дальнейшего получения профессии и трудоустройства после освобождения.

Сами осуждённые отмечают, что образование – это шанс стать другим человеком.

- Для меня аттестат – это шанс открыть в себе что-то новое, интересное, чтобы мама гордилась мной, - приводит пресс-служба УФСИН слова одного из осуждённых исправительной колонии №9.

ИСТОЧНИК KP.RU