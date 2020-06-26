Тверские судебные приставы взыскали 13 миллионов рублей с нетрезвых водителей

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:44:40+03:00

В 2020 году было возбуждено 854 исполнительных производства о взыскании штрафов с пьяных водителей. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Попавшись на пьяной езде, далеко не все вовремя оплачивают свои штрафы

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В 2020 году судебные приставы взыскали более 13 миллионов рублей задолженности по неоплаченным штрафам за вождение машины в пьяном состоянии.

Расплачиваться за свои проступки многие водители не хотели: приставам приходилось устанавливать запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Таких случаев за этот год было 760.

Всего же в 2020 году было возбуждено 854 исполнительных производства о взыскании административных штрафов по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сумма штрафов по этим производствам составила более 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU