В Тверской области сокращено время работы "горячей линии" по коронавирусу

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:50:08+03:00

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"Горячая линия" Министерства здравоохранения Тверской области теперь будет принимать звонки три часа в день.

- В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизируется и последние две недели зарегистрировано минимальное количество звонков граждан по данной теме, Министерством принято решение о сокращении времени работы "горячей линии" по COVID-19, - сообщили в областной Минздраве.

Задать вопросы специалистам можно по телефону: 8-800-333-93-72, с 09:00 до 12:00, ежедневно.

Далее, с 12:00 до 9:00, будет работать телефон "горячей линии" по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, в том числе осуществления стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Звонки принимаются по телефону: 8-800-551-12-04.

ИСТОЧНИК KP.RU