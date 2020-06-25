2020-06-26T00:06:27+03:00
Общество

В юбилейный год Ботанический сад Твери решил восстановить изображение Маленького Принца на воротах

Волонтерская помощь приветствуется
Ирина ТАРАСОВА
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Началась реставрация ворот. Фото: Ботанический сад ТвГУНачалась реставрация ворот. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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В этом году Ботанический сад Тверского государственного университета отмечает юбилей - 145 лет. Руководство и сотрудники этого любимого многими уголка города решили обновить вход на территорию сада, который некогда выглядел красиво и торжественно.

7 лет назад друзья сада расписали входные ворота. Тогда на них и появился сюжет из "Маленького Принца". Копия иллюстрации Антуана де Сент Экзюпери отражает саму суть Сада Души. Но, спустя годы краска выгорела и потрескалась.

И снова на помощь саду пришли друзья. Реставрацию ворот начал тверичанин Вадим Крус. Он зачистил ворота от старой краски. А впереди - новая роспись и вновь появление на воротах обновленного Маленького Принца.

- Дорогие наши друзья, если у Вас есть возможность и желание помочь - мы будем рады, а вы увидите сад не на фотографиях! - приглашает директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

Все работы проходят со строгим соблюдением санитарно-профилактических мер. Маски и перчатки обязательно надо брать с собой.

А так было семь лет назад. Фото: Ботанический сад ТвГУ

А так было семь лет назад. Фото: Ботанический сад ТвГУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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В юбилейный год Ботанический сад Твери решил восстановить изображение Маленького Принца на воротах
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