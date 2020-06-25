В Твери в рамках месячника антинаркотической направленности стартовал проект «Дети поколения Z. Голос жизни»

25 Июнь 2020 2020-06-25T23:14:12+03:00

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25 июня в социальной сети ВКонтакте стартовал новый проект Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» - «Дети поколения Z. Голос жизни».

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности, который стартовал 26 мая, и популяризации здорового образа жизни, а также в канун Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

- Социологи бьют тревогу: во взрослую жизнь вступают представители поколения "зет". Дети гаджетов. Поколение Z — молодые люди, родившиеся с 1995 по 2010 год. Это первое поколение, полностью сформировавшееся под влиянием гаджетов и соцсетей, так что их главная особенность и основное преимущество — технологичность, - рассказывают организаторы. - И самое главное, что мы может сделать, - предостеречь, перенаправить, развернуть в здоровое русло процессы и информацию, заполняющие и поглощающие поколение Z.

В новом Проекте - «Дети поколения Z. Голос жизни» зритель столкнется с откровениями молодых людей, которые не понаслышке знают об этом страшном зле – наркотике, а также получат совет от профессионала – кандидата биологических наук Марины Николаевны Яковлевой, смогут стать участниками дискуссионной онлайн - площадки «Мифы VS факты».

Кульминация Проекта – музыкальный клип «Индиго», подготовленный силами сотрудников Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» и его друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU