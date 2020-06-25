25 июня - День памяти святой благоверной великой княгини Анны Кашинской

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:24:01+03:00

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25 июня, в День памяти благоверной княгини-инокини Анны Кашинской, в Тверской области прошли памятные мероприятия.

В Екатерининском женском монастыре в Твери митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил Божественную литургию. А накануне праздника владыка в прямом эфире рассказал о подвиге благоверной княгини и совместно со своими подписчиками в социальных сетях вознес молитву святой.

В Кашине, 25 июня, в Вознесенском соборе перед мощами благоверной княгини-инокини Анны Кашинской состоялось торжественное богослужение.

- Божественную литургию возглавил благочинный Кашинского округа протоиерей Димитрий Кунченко, ему сослужило духовенство благочиния. После литургии перед ракой с мощами святой был отслужен молебен, -сообщает пресс-служба Тверской и Кашинской епархии.

СПРАВКА "КП"

Анна Кашинская – дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича, родилась в октябре 1280 года. В ноябре 1294 года в Спасо-Преображенском соборе прошло ее венчание с князем Михаилом Тверским. Княгиня пережила казнь мужа, двоих сыновей и внука. Год ее монашества неизвестен.

Останки Анны Кашинской были найдены в 1611 году в кашинской церкви во имя Пресвятой Богородицы. В настоящее время нетленные останки хранятся в Вознесенском соборе в Кашине.

ИСТОЧНИК KP.RU