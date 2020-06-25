Арбузами и черешней в Твери торговали с нарушениями

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:40:55+03:00

Арбузами и черешней торговали с нарушениями Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в поселке Химинститута города Твери и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

Так, в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - арбузами, черешней происхождения Узбекистана, Азербайджана - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU