2020-06-25T18:40:55+03:00
Общество

Арбузами и черешней в Твери торговали с нарушениями

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузами и черешней торговали с нарушениями Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиАрбузами и черешней торговали с нарушениями Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в поселке Химинститута города Твери и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

Так, в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - арбузами, черешней происхождения Узбекистана, Азербайджана - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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