Арбузами и черешней в Твери торговали с нарушениями
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в поселке Химинститута города Твери и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.
Так, в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - арбузами, черешней происхождения Узбекистана, Азербайджана - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU