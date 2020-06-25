В Твери запустили новый автобусный маршрут №116

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:24:48+03:00

Он связывает деревню Кривцово с центром города

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Новый автобусный маршрут №116 связал коттеджный поселок "Удача Юго-Запад", в котором проживает более 700 семей, и деревню Кривцово с центром Твери. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Также на 116-м автобусе жители указанных населенных пунктов могут добраться до вокзалов, областной больницы и перинатального центра.

На линии курсируют 7 автобусов малого класса. Движение транспорта начинается в 5:30 утра. Перевозки осуществляет Верхневолжское АТП.

ИСТОЧНИК KP.RU