В Твери запустили новый автобусный маршрут №116
Он связывает деревню Кривцово с центром города
В Твери запустили новый автобусный маршрут №116 Фото: vk.com/"Транспорт Верхневолжья"
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Новый автобусный маршрут №116 связал коттеджный поселок "Удача Юго-Запад", в котором проживает более 700 семей, и деревню Кривцово с центром Твери. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".
Также на 116-м автобусе жители указанных населенных пунктов могут добраться до вокзалов, областной больницы и перинатального центра.
На линии курсируют 7 автобусов малого класса. Движение транспорта начинается в 5:30 утра. Перевозки осуществляет Верхневолжское АТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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