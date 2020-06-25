В Тверской области возможностью проголосовать на дому воспользовался участник Парада Победы 1945 года

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:14:29+03:00

Ему принесли не только бюллетень, но и цветы

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В регионе, как мы уже сообщали, открылось 1155 участков для голосования по поправкам к Конституции. Но у людей есть и возможность проголосовать, практически не выходя за порог. В Твери одним из первых этим форматом воспользовался ветеран Великой Отечественной войны участник Парада Победы 1945 года Владимир Левандовский.

Пришедшие к ветерану члены избиркома заодно поздравили его с прошедшим Днем Победы и вручили ему цветы.

А затем уже и бюллетень, само собой.

- Голосование – это важное событие, которое окажет большое влияние на жизнь следующих поколений наших граждан, - считает Владимир Николаевич.

Для голосования на дому необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU