В Тверской области возможностью проголосовать на дому воспользовался участник Парада Победы 1945 года
В регионе, как мы уже сообщали, открылось 1155 участков для голосования по поправкам к Конституции. Но у людей есть и возможность проголосовать, практически не выходя за порог. В Твери одним из первых этим форматом воспользовался ветеран Великой Отечественной войны участник Парада Победы 1945 года Владимир Левандовский.
Пришедшие к ветерану члены избиркома заодно поздравили его с прошедшим Днем Победы и вручили ему цветы.
А затем уже и бюллетень, само собой.
- Голосование – это важное событие, которое окажет большое влияние на жизнь следующих поколений наших граждан, - считает Владимир Николаевич.
Для голосования на дому необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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