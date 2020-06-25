Четыре трамвайных маршрута планируют запустить в Твери за четыре года

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:38:04+03:00

Последний трамвайный маршрут в Твери закрыли осенью 2018 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Об этом сообщает областное правительство

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Губернатор Игорь Руденя по видесвязи провел совещание регионального правительства. В повестке были вопросы запуска синих автобусов новой модели пассажирских перевозок в крупных агломерациях Верхневолжья, а также возрождения трамвайного движения в Твери.

Глава региона объявил, что тверской опыт перехода на новый формат общественного транспорта в областной столице уже тиражируется в Центральном федеральном округе.

- Перед нами стоит задача, используя опыт модернизации системы общественного транспорта в тверской агломерации, реализовать этот проект в других муниципальных образованиях нашего региона, - сказал Игорь Руденя.

На следующем этапе запланировано внедрять новую модель в Вышневолоцком городском округе, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Старицком и Торжокском районах. Срок - 2020-2021 годы.

Как сообщает областное правительство, еще одна задача - вернуть Твери трамвай. Причем сразу на четырех маршрутах. Помогать региону в этом будет Трансмашхолдинг. В 2020-2024 годах планируется привести в порядок 52 км трамвайных путей, отремонтировать трамвайное депо и тяговые подстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU