2020-06-25T16:58:54+03:00
Общество

В курице с предприятия в Тверской области нашли листерии

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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В курице из Тверской области нашли листерииВ курице из Тверской области нашли листерииФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Управлением Россельхознадзора по Тверской области в июне 2020 года в торговой точке города Западная Двина были отобраны пробы мясной продукции - мяса птицы.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, установлено, что в охлажденных бедрах цыплят-бройлеров, произведенных на предприятии в Тверской области, присутствуют листерии. Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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