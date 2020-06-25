В Тверской области отменили обязательную запись в МФЦ

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:29:47+03:00

С 26 июня филиалы возобновляют работу в прежнем режиме

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С 26 июня МФЦ Тверской области возобновляют работу в прежнем режиме. Получение государственных и муниципальных услуг в филиалах ГАУ "МФЦ" возможно осуществить без предварительной записи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При посещении МФЦ граждан просят соблюдать меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию 1,5 м в помещениях и на прилегающей территории.

В офисах МФЦ продолжаются мероприятия по санитарной обработке, поэтому может быть ограничено количество посетителей одновременно находящихся в помещениях филиала.

- С целью уменьшения времени ожидания при получении услуги рекомендуем осуществлять предварительную запись, - сообщают в ведомстве.

Подробнее о работе офисов можно узнать по телефону "горячей линии": 8-800-450-00-20 или в филиалах ГАУ "МФЦ".

ИСТОЧНИК KP.RU