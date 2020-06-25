Ботанический сад Твери приглашает на прогулки по парку
Оранжерея и гостиная сада пока закрыты для посетителей
Ботанический сад ждет гостей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"
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С 24 июня, в соответствии с постановлением губернатора Тверской области, в Твери возобновил работу Ботанический сад.
Пока для посетителей работает только парк, доступ в оранжерею "Зеленый дом" и гостиную сада закрыт.
- Гулять по парку могут одновременно не более 20 человек с обязательным соблюдением мер санитарно-профилактической безопасности, - уточняют работники сада.
Но, несмотря на ограничения, гулять по цветущему саду сейчас одно удовольствие. Он открыт для посещений с 9:00 до 18:00 без выходных.
Вход платный.
ИСТОЧНИК KP.RU