2020-06-25T15:33:10+03:00
Общество

Ботанический сад Твери приглашает на прогулки по парку

Оранжерея и гостиная сада пока закрыты для посетителей
Ольга ТРОФИМОВА
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Ботанический сад ждет гостей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"Ботанический сад ждет гостей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"
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С 24 июня, в соответствии с постановлением губернатора Тверской области, в Твери возобновил работу Ботанический сад.

Пока для посетителей работает только парк, доступ в оранжерею "Зеленый дом" и гостиную сада закрыт.

- Гулять по парку могут одновременно не более 20 человек с обязательным соблюдением мер санитарно-профилактической безопасности, - уточняют работники сада.

Но, несмотря на ограничения, гулять по цветущему саду сейчас одно удовольствие. Он открыт для посещений с 9:00 до 18:00 без выходных.

Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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