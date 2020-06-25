2020-06-25T15:18:09+03:00
Коронавирус Covid-19

У тверских бизнесменов еще есть время на подачу заявлений по госсубсидиям

Срок обращения за данным видом поддержки в стране продлен
Алексей АНДРЕЕВ
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Узнать, как успеть получить эту меру поддержки, можно на сайте Центра "Мой бизнес".Узнать, как успеть получить эту меру поддержки, можно на сайте Центра "Мой бизнес".Фото: Александр ЖМУЛИН
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Областное правительство напомнило, что для предпринимателей до 1 июля продлён срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий на зарплаты работникам за апрель в связи с пандемией. На такую помощь могут рассчитывать только те бизнесмены, которые сохранили не менее 90% сотрудников.

Размер выплаты на каждого работника - 12130 рублей.

Как успеть получить эту помощь от государства, тверские бизнесмены могут узнать на сайте регионального центра "Мой бизнес" и по телефону «горячей линии» 8-800-200-11-69. Напомним, что эта мера введена по инициативе президента Владимира Путина. А 23 июня глава государства объявил о новых мерах поддержки в экономике.

Губернатор Игорь Руденя тут же дал поручение областному правительству при необходимости подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения указаний Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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