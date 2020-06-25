2020-06-25T15:10:36+03:00
Общество

В Твери уже неделю ищут пропавшую молодую женщину

Она ушла из дома 18 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут молодую женщину Фото:vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьВ Твери ищут молодую женщину Фото:vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Анна Юрьевна Портнова, 1987 года рождения, пропала 18 июня. В этот день женщина ушла из дома на 7-й улице Красной Слободы в Твери и пропала. До сих пор информации о ее местонахождении нет.

Ориентировка на поиск была опубликована "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Известно, что женщина ростом 160 см, нормального телосложения, с длинными каштановыми волосами и серо-голубыми глазами.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(920)682-09-78, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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