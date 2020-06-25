В Твери уже неделю ищут пропавшую молодую женщину
Она ушла из дома 18 июня
В Твери ищут молодую женщину Фото:vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Анна Юрьевна Портнова, 1987 года рождения, пропала 18 июня. В этот день женщина ушла из дома на 7-й улице Красной Слободы в Твери и пропала. До сих пор информации о ее местонахождении нет.
Ориентировка на поиск была опубликована "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.
Известно, что женщина ростом 160 см, нормального телосложения, с длинными каштановыми волосами и серо-голубыми глазами.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(920)682-09-78, 8(910)646-34-34 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU