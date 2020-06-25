Тверскую область назвали самым популярным регионом для отдыха на Волге

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:56:51+03:00

В Тверской области на лето забронировано больше всего загородных домов и коттеджей близ волжских берегов. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Составлен топ-8 волжских областей, где туристы больше всего бронируют дома и коттеджи

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Тверская область - самый популярный регион для отдыха на берегах Волги летом 2020 года.

Такой вывод сделали специалисты портала бронирования Tvil.ru, проанализировав статистику аренды жилья для отдыха.

Больше всего загородных домов и коттеджей близ волжских берегов забронировано в Тверской (87,76%), Московской (48,72%) и Ярославской (75,00%) областях. Отмечается, что такое жильё, в основном, снимают большие компании.

Также в топ-8 входят: Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ивановская и Саратовская области.

Туристов не пугает даже то, что среди перечисленных регионов самая высокая стоимость аренды домика именно у нас - в Тверской области. В среднем за суточную аренду загородного дома или коттеджа семья туристов заплатит у нас 6146 рублей. Для сравнения, в Подмосковье это будет 6105,66 рублей за сутки, в Нижегородской области - 2605,26 рублей, а в Ивановской всего 1550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU