Собственник убрал свалку и устроил огород на сельхозземлях в Тверской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:38:48+03:00

Вместо бытового мусора теперь - грядки и теплицы Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Вместо бытового мусора теперь - теплицы и грядки

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Нарушение обязательных требований земельного законодательства было выявлено Управлением Россельхознадзора по Тверской области в сентябре прошлого года.

В Кимрском районе собственник земель сельхозназначения площадью 0,5 гектара допустил загрязнение почвы отходами от сноса и разборки зданий.

Гражданин был привлечен к административной ответственности, ему также было выдано предписание о приведении в порядок данного участка.

В июне 2020 года в ходе внеплановой выездной проверки было установлено, что участок привели в порядок. Вместо бытового мусора там установлены теплицы и вскопаны гряды для выращивания сельхозкультур, на остальной части заготавливают сено.

- Собственником исполнены требования предписания надзорного органа, штраф также уплачен в установленный срок в полном объеме, - сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU