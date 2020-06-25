В Твери нашли сливочное масло с пищевыми добавками
Пробы сливочного масла были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в торговой точке Твери.
Образцы исследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что в пробах масла "Крестьянское" жирностью 72,5%, "Традиционное" жирностью 82,5%, произведенном в Московской области, обнаружены пищевые добавки, а именно сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации, в перерасчете на сорбиновую кислоту.
Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.
Некачественная продукция изъята из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU