В Твери нашли сливочное масло с пищевыми добавками

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:27:39+03:00

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Пробы сливочного масла были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в торговой точке Твери.

Образцы исследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что в пробах масла "Крестьянское" жирностью 72,5%, "Традиционное" жирностью 82,5%, произведенном в Московской области, обнаружены пищевые добавки, а именно сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) – по отдельности или в комбинации, в перерасчете на сорбиновую кислоту.

Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.

Некачественная продукция изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU