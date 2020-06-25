В онлайн-турнире по шахматам отличились участники из Тверской области
Онлайн-турнир по шахматам, посвященный Дню памяти и скорби, был организован Центром детского творчества города Курск.
В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста из Калмыкии, Тывы, Кемерова, Сахалинской и Тверской областей и других субъектов Российской Федерации. Каждая блиц-партия длилась до 5 минут плюс две секунды на каждый ход.
- Всего состоялось девять туров по швейцарской системе. По сумме набранных очков определились победители и призеры общего зачета и по возрастным группам, - уточнили в пресс-службе спорткомитета Тверской области.
По итогам игр воспитанник спортивной школы "Лидер" Тверь Михаил Иовлев из Твери занял второе место в общем зачете среди всех участников, уступив победу Тимуру Кутбиддинову из Сахалинской области. Среди юношей до 18 лет первое место занял Артем Макушев из Торопца.
ИСТОЧНИК KP.RU