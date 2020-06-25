25 Июнь 2020 2020-06-25T14:17:09+03:00

В онлайн-турнире по шахматам отличились участники из Тверской области Фото: Роман ЗЛОБИН

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Онлайн-турнир по шахматам, посвященный Дню памяти и скорби, был организован Центром детского творчества города Курск.

В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста из Калмыкии, Тывы, Кемерова, Сахалинской и Тверской областей и других субъектов Российской Федерации. Каждая блиц-партия длилась до 5 минут плюс две секунды на каждый ход.

- Всего состоялось девять туров по швейцарской системе. По сумме набранных очков определились победители и призеры общего зачета и по возрастным группам, - уточнили в пресс-службе спорткомитета Тверской области.

По итогам игр воспитанник спортивной школы "Лидер" Тверь Михаил Иовлев из Твери занял второе место в общем зачете среди всех участников, уступив победу Тимуру Кутбиддинову из Сахалинской области. Среди юношей до 18 лет первое место занял Артем Макушев из Торопца.

ИСТОЧНИК KP.RU