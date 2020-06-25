2020-06-25T14:07:51+03:00
Общество

Жителям Тверской области напомнили о правилах безопасности на воде

МЧС продолжает регулярные рейды
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителям напомнили о правилах безопасности на воде Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиЖителям напомнили о правилах безопасности на воде Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области продолжают регулярные патрулирования водоемов и проводят профилактические беседы с населением.

- Отдыхающим рассказывают о правилах безопасности поведения на водных объектах в летнее время, особое внимание уделяется профилактическим беседам с детьми и их родителями, - отмечают в пресс-службе ведомства.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что купаться можно только в официально разрешенных местах, не следует нырять в необследованных местах водоёмов, находиться в воде в нетрезвом состоянии, заплывать далеко от берега; нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» и «101» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В курице с предприятия в Тверской области нашли листерии
В Тверской области отменили обязательную запись в МФЦ
В тверском отделении Пенсионного фонда рассказали, как не стоять в очередях
Ботанический сад Твери приглашает на прогулки по парку
У тверских бизнесменов еще есть время на подачу заявлений по госсубсидиям
В Твери уже неделю ищут пропавшую молодую женщину
Тверскую область назвали самым популярным регионом для отдыха на Волге
Собственник убрал свалку и устроил огород на сельхозземлях в Тверской области
В Твери нашли сливочное масло с пищевыми добавками
В онлайн-турнире по шахматам отличились участники из Тверской области
Жителям Тверской области напомнили о правилах безопасности на воде
В Тверской области более 3000 семей получили подарки для новорожденных
В нескольких колледжах Тверской области усилят безопасность
Жителей Тверской области предупредили о жаре в ближайшие два дня
В Тверской области все меньше людей заражаются коронавирусом
Росгвардейцы в Тверской области проверили безопасность на участках для голосования
Сотрудники следственного управления по Тверской области поздравили ветеранов с юбилеем Парада Победы
Вертолет санавиации МЧС трижды вылетал в районы Тверской области
В Тверской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей исполнить свой гражданский долг
В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы
В Твери открылись Городской сад, парк Победы, парк "Тьмака" и Ботанический сад
Несовершеннолетняя девушка нашлась в Тверской области