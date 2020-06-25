Жителям Тверской области напомнили о правилах безопасности на воде

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:07:51+03:00

Жителям напомнили о правилах безопасности на воде Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области продолжают регулярные патрулирования водоемов и проводят профилактические беседы с населением.

- Отдыхающим рассказывают о правилах безопасности поведения на водных объектах в летнее время, особое внимание уделяется профилактическим беседам с детьми и их родителями, - отмечают в пресс-службе ведомства.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что купаться можно только в официально разрешенных местах, не следует нырять в необследованных местах водоёмов, находиться в воде в нетрезвом состоянии, заплывать далеко от берега; нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» и «101» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU