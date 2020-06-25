Жителям Тверской области напомнили о правилах безопасности на воде
Инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области продолжают регулярные патрулирования водоемов и проводят профилактические беседы с населением.
- Отдыхающим рассказывают о правилах безопасности поведения на водных объектах в летнее время, особое внимание уделяется профилактическим беседам с детьми и их родителями, - отмечают в пресс-службе ведомства.
ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что купаться можно только в официально разрешенных местах, не следует нырять в необследованных местах водоёмов, находиться в воде в нетрезвом состоянии, заплывать далеко от берега; нельзя оставлять детей без присмотра.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» и «101» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU