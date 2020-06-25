2020-06-25T12:10:35+03:00
Общество

В нескольких колледжах Тверской области установят усилят безопасность

На это выделят более 18 млн рублей
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
В ряде учреждений профобразования в этом году установят системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа, а также установят ограждения.В ряде учреждений профобразования в этом году установят системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа, а также установят ограждения.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В ряде учреждений профобразования в этом году установят системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа, а также установят ограждения.

Как сообщили в областном правительстве, работы по усилению безопасности проведут в Тверском технологическом колледже и филиале учреждения в Старице, Калашниковском Кашинском, Ржевском, Торопецком колледжах. Всего в них учится более 2400 студентов.

На все про все запланировано направить свыше 18,6 млн рублей.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, качество образования в колледжах должно сочетаться с организацией безопасности и антитеррористической защищенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нескольких колледжах Тверской области установят усилят безопасность
Жителей Тверской области предупредили о жаре в ближайшие два дня
В Тверской области все меньше людей заражаются коронавирусом
Росгвардейцы в Тверской области проверили безопасность на участках для голосования
Сотрудники следственного управления по Тверской области поздравили ветеранов с юбилеем Парада Победы
Вертолет санавиации МЧС трижды вылетал в районы Тверской области
В Тверской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей исполнить свой гражданский долг
В Тверской области отгремели салюты в честь 75-летия Победы
В Твери открылись Городской сад, парк Победы, парк "Тьмака" и Ботанический сад
Несовершеннолетняя девушка нашлась в Тверской области