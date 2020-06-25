В нескольких колледжах Тверской области установят усилят безопасность
В ряде учреждений профобразования в этом году установят системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа, а также установят ограждения.
Как сообщили в областном правительстве, работы по усилению безопасности проведут в Тверском технологическом колледже и филиале учреждения в Старице, Калашниковском Кашинском, Ржевском, Торопецком колледжах. Всего в них учится более 2400 студентов.
На все про все запланировано направить свыше 18,6 млн рублей.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, качество образования в колледжах должно сочетаться с организацией безопасности и антитеррористической защищенности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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